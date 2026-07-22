Дорогие калории: базовый набор продуктов в России резко прибавил в цене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Стоимость минимальной корзины разнится в зависимости от региона страны.

С начала 2026 года средняя стоимость минимальной продуктовой корзины в России увеличилась на 7,9%, достигнув отметки в 8107,15 рубля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на статистические данные ассоциации «Руспродсоюз».

Текущая динамика роста цен на основные товары существенно опережает общие инфляционные показатели, зафиксированные Росстатом.

За период с 1 января по 13 июля 2026 года общий уровень инфляции в государстве составил 4,64%. Таким образом, социально значимый набор продовольствия дорожает в 1,7 раза быстрее, чем остальные категории товаров и услуг в потребительской корзине россиян.

Специалисты отмечают серьезный разрыв в стоимости питания в зависимости от субъекта Федерации. Наиболее высокая цена базового набора продуктов зафиксирована в Чукотском автономном округе, где местным жителям приходится отдавать за более него 20 тысяч рублей.

Самым бюджетным регионом оказалась Мордовия с показателем в 6,46 тысячи рублей. В столичном регионе и Санкт-Петербурге цифры также традиционно выше средних: в Москве набор стоит 9,74 тысячи рублей, а в Петербурге — 9,48 тысячи.

В состав данной корзины включены 33 наименования наиболее востребованных продуктов, среди которых разные виды мяса и рыбы, яйца, мука, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, овощи, фрукты и молочная продукция.

Ситуация с реальным подорожанием продуктов коррелирует с общественными настроениями. Инфляционные ожидания граждан на ближайший год летом 2026 года достигли 14,7%, что стало пиковым значением за последние четыре года.

Наблюдаемая населением инфляция еще выше — 15,1%. При этом пересчет полугодового роста цен на продукты в годовое выражение демонстрирует цифры, практически идентичные субъективным ощущениям людей. Подобный рост стоимости жизни подчеркивает сохраняющееся давление на бюджеты домохозяйств, несмотря на попытки стабилизации рыночных условий.

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