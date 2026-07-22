Мужчина упал из окна 12-го этажа и убил случайную прохожую

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Трагическая случайность привела к гибели молодой женщины.

В японском городе Нагоя в результате падения мужчины с 12-го этажа погибла молодая женщина. Об этом сообщило издание The Japan News.

Трагедия случилась глубокой ночью, примерно в час по местному времени. Случайная прохожая оказалась в месте приземления человека, выпавшего из окна высотного здания.

Им был 29-летний Шинсей Тагучи. Он упал прямо на 23-летнюю Хору Инабу, которая в тот момент проходила мимо дома. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы, после чего обоих участников инцидента в экстренном порядке госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью: медики не сумели остановить острую кровопотерю, возникшую из-за колоссальной силы удара. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась в больнице. Сам мужчина, ставший причиной гибели незнакомки, остался жив после падения с огромной высоты.

В настоящий момент виновник происшествия находится в критическом состоянии, он до сих пор не приходил в сознание и пребывает под наблюдением специалистов. Сотрудники правоохранительных органов префектуры Айти начали масштабное расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося под окнами многоэтажки.

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