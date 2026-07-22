Дорогое лицо: продавец масок с Безруковым заплатит артисту 200 тысяч рублей

Более 200 тысяч рублей заплатят Безрукову за моральный ущерб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актер впервые потребовал запретить распространение своих фото в коммерческих целях.

Московский городской суд подтвердил законность взыскания более 200 тысяч рублей с бизнес-леди, торговавшей через маркетплейсы медицинскими масками с портретом народного артиста России Сергея Безрукова. Об этом сообщили в разговоре 5-tv.ru

Апелляционная жалоба ответчицы, настаивавшей на отсутствии оскорбительного подтекста в изображении знаменитости, была отклонена. Бизнесвумен торговала товаром на маркетплейсах без чужого разрешения. В докуменнте женщина уверяла, что картинки не носили негативного характера, а сам товар уже снят с продажи.

Слушания тянулись с ноября, когда актер впервые потребовал запретить распространение своих персональных данных и фото в коммерческих целях. Ответчица пыталась оспорить решение, утверждая, что ее продукция не умаляет достоинства артиста, однако суд признал эти доводы несостоятельными.

Ранее Хамовнический суд назначил продавцу 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и три тысячи за судебные издержки. Теперь вердикт окончательно вступил в силу.

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