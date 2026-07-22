Рубио заявил, что США и Россия обязаны поддерживать отношения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Госсекретарь США уточнил, что отказ от контактов между странам был бы безрассудным решением.

Окончательный разрыв двусторонних отношений и полное прекращение контактов между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки стали бы опасной ошибкой. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в Маниле в рамках саммита АСЕАН.

По словам дипломата, Вашингтон и Москва обязаны поддерживать связь даже в условиях наиболее серьезных разногласий. Рубио акцентировал внимание на том, что США стремятся к скорейшему завершению конфликта на Украине и нацелены на поиск взаимоприемлемых решений.

В ближайшее время Рубио планирует провести личную встречу с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Ключевая задача предстоящих переговоров — определить, способна ли американская сторона внести конструктивный вклад в мирный процесс. В администрации США отказ от прямого диалога в данном контексте считают безрассудным шагом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 23 июля состоятся личные переговоры между госсекретарем США Марко Рубио и главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

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