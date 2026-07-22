Искры летели: Boeing 777 задел полосу хвостом при посадке

Boeing 777 задел полосу хвостом при посадке в Кентукки

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Jochen Tack; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самолет принадлежит компании, которая активно участвует в поставках оружия на Украину.

Кадры фееричной посадки грузового Boeing завирусились в соцсетях. Хвост самолета задел взлетно-посадочную полосу, оставил после себя искры и заставил очевидцев затаить дыхание, когда он пытался приземлиться в аэропорту американского штата Кентукки.

Экипаж мгновенно принял решение прервать посадку. Уже со второй попытки самолет благополучно сел. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Кстати, самолет принадлежит американской авиакомпании, которая активно участвует в перевозках оружия и боеприпасов на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Техас легкомоторный самолет модели Piper J3 °C-65 совершил аварийную посадку на крышу частного особняка. Пилот, находившийся на борту единственным человеком, потерял управление при попытке приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

Несмотря на серьезные разрушения кровли элитного здания, мужчина выжил и оставался в сознании до прибытия спасателей. Экстренным службам пришлось извлекать его из деформированной кабины, однако пилот отделался лишь незначительными травмами и был осмотрен медиками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.