Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; 5-tv.ru

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Перестановки в украинской армии вообще могут не нести никакого смысла.

«Картонный майдан» на Украине все-таки привел к отставке главкома ВСУ. Зеленский убрал Александра Сырского. Замену уже нашли — на пост назначили Михаила Драпатого, которого еще называют «донбасским палачом». Почему — знает корреспондент «Известий» Александр Терехин.

И хотя кресло министра обороны Украины все еще пустует, с фигурой нового главкома Банковая определилась моментально. Михаил Драпатый –идеальный кандидат с точки зрения главы киевского режима. Без политических амбиций, но довольно популярный. Именно такого и искали на замену Сырскому. Война войной, но конкурентов в оборонном ведомстве Зеленский не терпит со времен Залужного.

Словно победу кадровые перестановки в ВСУ встречают и на улицах Киева. Отставка Сырского была одним из условий так называемого «картонного майдана». Украинцы иначе как «мясником» не называли теперь уже бывшего главкома. Мол, с потерями не считался. Впрочем, бережным отношением к людям не отличается и его преемник.

«Мы определили с Михаилом Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время. Операции сил обороны Украины продолжаются и должны продолжаться стабильно. Наша программа дипстрайков будут выполняться абсолютно четко», — заявил Зеленский.

Впрочем, кому будет служить на самом деле, Драпатый показал еще пять лет назад. На выпуске из Национального университета обороны он преклонил колени перед послом Великобритании. Отличился новый главком и в 2014-м. Тогда еще командир батальона 72-й бригады, он на бронетехнике таранил баррикады и давил людей в Мариуполе 9 мая.

За обстрелы Донбасса Следственный комитет России несколько лет назад заочно выдвинул ему обвинения. От рук нового главы ВСУ погибли минимум 150 мирных жителей.

Пытаясь обелить Драпатого, украинские СМИ не раз публиковали историю о якобы героическом выводе личного состава из окружения. Но на поле боя тот запомнился лишь огромными потерями. Под его руководством ВСУ провалились под поселком Нью-Йорк, на что тот лишь отвечал поддержкой ТЦК, косвенно призывая поставлять на фронт еще больше людей. Видимо, за такое «человеком чести» нового главкома называл его бывший коллега Залужный, который уже оставил тому свое напутствие.

«Дело, которому мы посвящаем всю жизнь, наполнено, прежде всего, моральными принципами и ценностями, которые формируют честь. Честь, которая дороже любых должностей и наград. Новому главнокомандующему Вооруженных Сил Украины будет очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно никогда не будет стыдно», — уверен он.

Еще дальше в своих фантазиях пошел предшественник Драпатого. Подводя итоги службы, Александр Сырский заявил и о каких-то «победах на поле боя», и об «отвоеванных территориях». Мол, после себя он оставляет не выжженное поле, а боеспособную армию, которая не только умело обороняется, но и активно продвигается.

«Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага», — сказал Сырский.

При этом ни один украинский чиновник не говорит ни о потере Константиновки, ни о беспомощности украинской ПВО. Перестановки в ВСУ, возможно, вообще не несут военного смысла. Скорее это выглядит как ширма, которой Киев пытается прикрыть коррупционные и политические скандалы, а еще заглушить голос улиц, который все громче звучит в украинских городах.

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