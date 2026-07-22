Проявляется спустя годы: у переболевших COVID-19 обнаружено еще одно осложнение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вирус способен незаметно наносить урон здоровью даже после полного выздоровления. человека

Перенесенный коронавирус продолжает подносить неприятные сюрпризы: международная группа медиков зафиксировала у пациентов нетипичное повреждение глазных нервов. В специализированных изданиях отмечается, что патология затрагивает структурную целостность тканей.

«Специальные исследования показали снижение плотности нервных волокон роговицы и нарушения реакции зрачков на свет», — пишет Precision and Future Medicine.

Специалисты предполагают, что за этим процессом стоит затяжное воспаление структур нервной системы, спровоцированное перенесенной инфекцией.

Самое коварное в этой ситуации — скрытый характер патологии. Рутинная проверка в кабинете окулиста часто не выявляет нарушений.

Тем временем люди долгое время сталкиваются с непереносимостью яркого света, туманом перед глазами и быстрой утомляемостью. Кроме того, переболевшие нередко страдают от анальгезирующих болей в голове и чувствуют сильный дискомфорт во время работы за монитором.

Пока ученые осторожны в масштабных выводах, ведь группа наблюдаемых была ограниченной. Точная статистика распространенности проблемы и действенные методы терапии пока только разрабатываются.

История COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане, а уже весной 2020-го ВОЗ присвоила вспышке статус пандемии. Согласно актуальной статистике по РФ на июль 2026 года, с инфекцией столкнулись свыше 23 миллионов граждан, из которых более 22,4 миллиона успешно преодолели болезнь.

Жертвами вируса за весь период стали 400 023 человека, а прямо сейчас лечение продолжают порядка 156 тысяч пациентов (тяжелых случаев среди них не зарегистрировано).

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