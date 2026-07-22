Загадочная смерть: соратника Джеффри Эпштейна нашли мертвым во Франции

Фото: www.globallookpress.com/Guillaume Bonnefont

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Уход ключевого свидетеля может оставить жертв миллиардера без долгожданного правосудия.

В департаменте О-де-Сен обнаружено тело Даниэля Сиада, которого подозревали в поиске девушек для американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило издание BFMTV.

Мужчину нашли мертвым в его собственном доме в понедельник, 20 июля. На данный момент истинные причины кончины 69-летнего вербовщика моделей остаются неизвестными, в связи с чем местные правоохранительные органы инициировали официальное расследование.

Имя Сиада фигурировало в документах Министерства юстиции США более двух тысяч раз, что указывало на его значимую роль в преступной сети.

Уроженец Алжира и гражданин Швеции, Даниэль Сиад долгие годы работал скаутом в индустрии моды. Следствие полагало, что он выступал посредником Эпштейна во Франции, поставляя ему молодых женщин под видом кастинга для известных брендов, таких как Victoria's Secret.

В 2022 году одна из пострадавших детально описала полиции схему, по которой она попала в ловушку к американскому преступнику именно через Сиада.

Сам вербовщик в интервью незадолго до смерти признавал знакомство с Эпштейном и подтверждал визиты в его парижские апартаменты на авеню Фош, однако настаивал на исключительно деловом характере их общения.

«Я никогда в жизни никого не насиловал», — заявлял он журналистам, утверждая, что не был посвящен в детали частной жизни своего нанимателя.

Деятельность Сиада в интересах Эпштейна охватывала период с конца 2000-х до 2017 года. За это время он посетил множество стран, включая Польшу, ЮАР, Марокко и Кубу, якобы занимаясь поиском новых лиц для модельного бизнеса.

Помимо связи с «делом Эпштейна», против самого Сиада были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии со стороны пяти женщин. Одной из них стала шведская модель Эбба Карлссон, заявившая об изнасиловании, совершенном в Каннах еще в 1990 году.

Несмотря на серьезность обвинений и готовность Сиада сотрудничать со следствием, о которой он заявлял ранее, правоохранительные органы так и не успели официально допросить его до момента смерти. В 2019 году сам Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись приговора.

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