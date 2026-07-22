Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ: кто занял должность

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Ранее занимавший пост Андрей Гнатов был уволен.

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о назначении генерал-майора Игоря Скибюка новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк», — говорится в сообщении Зеленского.

На данный момент Скибюк занимает пост заместителя начальника Генштаба ВСУ. Его предшественник Андрей Гнатов был освобожден от должности.

Это не первая кадровая перестановка в рядах украинских военных. Ранее Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ становится генерал-майор Михаил Драпатый. Он сменил на этом посту Александра Сырского, который руководил войсками с 2024 года.

Примечательно, что отставка Сырского прошла под давлением протестных акций в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый объявлен в розыск в России — Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения.

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