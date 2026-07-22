«Мы пытались»: Ираклий Пирцхалава не смог сохранить брак после второй попытки

Ираклий Пирцхалава не смог сохранить брак после второй попытки

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитая пара официально объявила о окончательном разрыве отношений, несмотря на красивый финал телевизионного шоу.

Музыкант Ираклий Пирцхалава и его супруга Елена Гребенщикова окончательно расстались, признав неудачу в попытке восстановить семейный союз.

Несмотря на то, что в финале популярного реалити-проекта артист вновь сделал избраннице предложение, а зрители ждали воссоединения, реальность оказалась иной.

Супруги пояснили, что съемки завершились еще полгода назад, и все это время они скрывали правду из-за контрактных обязательств перед телеканалом.

«Открою вам небольшой секрет. Съемки программы закончились полгода назад. После того как я сделал предложение, мы вернулись в Москву. Какое-то время еще пытались строить отношения, но в итоге пришли к выводу, что все-таки расстаемся», — поделился подробностями певец.

Елена добавила, что они остаются родителями и партнерами в воспитании сыновей, но их взгляды на будущее семьи больше не совпадают.

«Любовь осталась, а отношений у нас уже нет», — подчеркнула Гребенщикова.

Важной частью заявления стало опровержение слухов о неверности. Ираклий категорично заявил, что никаких измен в их паре не было, и призвал хейтеров прекратить нападки на его бывшую супругу.

Музыкант отметил, что честь Елены чиста, а домыслы в сети необоснованны. Певец даже пригрозил судебными исками блогерам, которые распространяли ложную информацию ради рейтингов.

Бывшие влюбленные поблагодарили поклонников за поддержку, отметив, что их совместная работа над песней «Любовь долго терпит» стала искренним проявлением чувств, которые теперь трансформировались в глубокое взаимное уважение и дружбу.

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