Песков: смена главкома ВСУ не улучшит положение Киева на фронте

Фото, видео: Getty Images; 5-tv.ru

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Вооруженные силы России продолжают наступать по всей ширине фронта.

Смена главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Александра Сырского на Михаила Драпатого не изменит положения Киева на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не думаю, что это (смена главкома — Прим. ред.) приведет к каким-то изменениям», — сказал официальный представитель Кремля.

Динамика событий на линии боевого соприкосновения хорошо известна, отметил Песков — Вооруженные силы России продолжают в рамках специальной военной операции наступать по всей ширине ЛБС. Тем временем изменения в руководстве Украины показывают, что киевский режим «потряхивает изнутри» — это видно невооруженным глазом, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Михаил Драпатый с июня 2025 года занимал пост командующего объединенными силами ВСУ, а до этого был командующим сухопутными войсками Украины. В мае 2014 года он возглавлял 2-й батальон 72-й бригады ВСУ, которая обстреливала гражданское население в Мариуполе.

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