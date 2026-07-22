Глава МИД РФ Лавров проведет личные переговоры с госсекретарем США Рубио
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Встреча дипломатов запланирована на первую половину дня 23 июля в рамках АСЕАН.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет личные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля. Встреча дипломатов состоится в первой половине дня в рамках проходящих на Филиппинах мероприятий АСЕАН.
Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, диалог уже полностью согласован. Пересечься руководителям дипломатических служб удалось накануне: они коротко пообщались во время приема и окончательно утвердили график.
Ожидается, что стороны детально обсудят возможности урегулирования ситуации в Украине. Лавров также уточнил, что встреча представителей государств будет полезной.
«Надеюсь, что нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в рамках АСЕАН Сергей Лавров примет участие во встречах с коллегами по БРИКС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.