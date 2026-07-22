Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Новобрачные пока воздерживаются от публичных комментариев по поводу состоявшегося торжества.

Художница по гриму и стилист Лилия Киосе, которая много лет работает в кино- и телеиндустрии, официально стала женой Михаила Галустяна. Об этом сообщило издание KP.RU.

Избранница шоумена участвовала в съемках сериалов, рекламных роликов и популярных телешоу, в том числе «Сокровища императора», где, по данным СМИ, и познакомилась с артистом. Она также сотрудничала с Агатой Муцениеце, Максимом Виторганом, Анной Ардовой и другими звездами.

Сами супруги пока не комментируют состоявшееся торжество. Однако ранее журналисты и поклонники обратили внимание на кольцо с бриллиантом на безымянном пальце избранницы артиста.

Роман пары развивался достаточно стремительно. В феврале 49-летний артист впервые признался в новых чувствах после развода с Викторией Штефанец, а спустя месяц публично вывел спутницу в свет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ювелир Григорий Бакатов пояснил значение украшения на руке Лилии Киосе.

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