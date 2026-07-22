Киевский режим отказался признаваться в атаках на танкеры с казахской нефтью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Посол Украины Майко пытается убедить республику, что Россия «перехватывает» беспилотники и сама наводит их на промышленные суда.

Украина «идет в полный отказ», не желая признаваться в атаках с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на танкеры с казахской нефтью и пытаясь переложить вину на Россию. Так EADaily прокомментировало соответствующее заявление украинского посла в Казахстане Виктора Майко.

«Мы понимаем и разделяем обеспокоенность казахстанской стороны. Но на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что рассматриваемые атаки были совершены украинской стороной», — сказал Майко.

Позже дипломат призвал расследовать возможность использования Россией технологий радиоперехвата украинских БПЛА для осуществления «провокаций и попыток дискредитации» киевского режима.

Как отметил автор публикации, Майко практически прямым текстом утверждает, что украинские беспилотники достаточно уязвимы, чтобы РФ могла «перехватить» их с помощью РЭБ и использовать для атак на танкеры с нефтью из Казахстана.

«На дворовом жаргоне это называется «лепить горбатого», — подчеркнул он.

Ранее в Казахстане выразили возмущение атаками Украины на объекты нефтяной инфраструктуры.

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