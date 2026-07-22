«Заслуживает глубокого уважения»: Путин поздравил Газманова с 75-летием

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Президент отметил не только профессиональные достижения певца.

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Газманова с 75-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил достижения музыканта на профессиональном поприще и его востребованность у зрителя как певца. При этом президент подчеркнул, что этим деятельность Газманова не ограничивается.

«И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив», — добавил Путин.

Российский лидер пожелал артистку крепкого здоровья и новых достижений в профессии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что судоходство является важной частью транспортной системы нашей страны. Оно способствует социальному и экономическому развитию России и помогает выстраивать межрегиональные и международные связи.

Путин также выразил уверенность в том, что компетентность, трудовая дисциплина и уважение к традициям моряцкого дела будут и дальше помогать работникам этой сферы выполнять задачи на благо страны.

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