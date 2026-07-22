«Без последствий не проходит»: чем опасно для здоровья снижение веса «сушкой»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Заниматься таким похудением нужно строго под наблюдением врача.

Резкая потеря веса через «сушку» негативно сказывается на работе сразу нескольких внутренних органов. Об этом изданию aif.ru рассказал спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.

Он пояснил, что во время сушки организм искусственно обезжиривают и обезвоживают, то есть выводят воду. Это приводит к дегидратации, а затем и к сгущению крови, что сказывается на работе сердца. Если человек в это время принимает стероиды, то ситуация лишь усугубляется.

«Такое критическое снижение веса для организма чревато влиянием на почки. То есть за счет защелачивания мочи увеличивается риск образования камней в почках. Далее, есть риск повышения давления, риск образования тромбов, закупорки сосудов. Все это ложится на работу сердца. А далее инсульты, инфаркт миокарда. Все это без последствий для организма не проходит», — предупредил медик.

К тому же вместе с жидкостью из тела выходят и электролиты, то есть нарушается водно-солевой баланс. Поэтому нужно параллельно с «сушкой» принимать электролиты и вести контроль.

Литвиненко подчеркнул, что важно при подобном снижении веса находиться под контролем врача или диетолога. Они будут следить за состоянием здоровья, в том числе брать анализы и вести динамическое наблюдение. А вот заниматься в данном вопросе самодеятельностью он не рекомендовал, так как это слишком опасно для жизни.

К «сушке», как правило, прибегают спортсмены, которым необходимо резко похудеть, чтобы попасть в определенную весовую категорию. Но и у них могут проявиться негативные последствия. Например, спортивный блогер Вадим Иванов (Do4a) умер в 37 лет. За девять лет до этого он перенес первый инфаркт. В своем загубленном здоровье он винил жесткую «сушку» и прием анаболических стероидов.

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