«Он меня подвел»: Седокова обвинила бывшего директора в срыве концерта

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица отметила, что расставание с экс-сотрудником прошло «так себе».

Певица Анна Седокова прокомментировала отмену сольного концерта в одном из московских клубов, где из 110 мест раскупили лишь 38. Об этом артистка рассказала в соцсетях.

«Этим концертом занимался мой бывший директор, с которым мы так себе расстались, он меня подвел», — без обиняков начала звезда.

Она написала, что в какой-то момент осознала, что директором ведется «странная политика».

«Я всегда славилась тем, что на мои концерты приходит очень много людей. Когда я поняла, что идет какой-то замес, совершенно некорректный, неправильный, мы начали искать откуда растут ноги. В общем, поняла, что с таким товарищем (организатором) мы работать не хотим», — возмутилась Седокова.

Певица подчеркнула, что к продажам билетов она прямого отношения не имела, а ответственность за провал полностью лежит на нанятом специалисте.

По ее словам, сейчас команда ищет новую площадку и дату.

«Мне нужно кормить детей. Я очень жду с вами новой встречи, скоро назначу новую дату и место. Руководителям этого клуба советую задуматься над тем, какие люди у них работают!» — добавила она.

Стоимость билетов на несостоявшееся шоу варьировалась от девяти до 13 тысяч рублей. При полном зале выручка могла превысить миллион рублей.

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