Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Ранее он уже привлекал внимание сотрудников правоохранительных органов.

Друг рэпера MACAN (настоящее имя — Андрей Косолапов) задержан за вымогательство и похищение студента. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, правоохранительные органы задержали Джамбулата О. и Александра И. по подозрению в похищении человека и вымогательстве. У последнего в социальных сетях написано «Брат Макана» и «Саня друг Макана».

Согласно информации инсайдера, 11 июня задержанные представились сотрудниками силовых структур и подкинули студенту Российского университета дружбы народов (РУДН) наркотики. После чего удерживали его в машине четыре часа, где вымогали деньги.

Ранее по этому делу задержали еще двух подозреваемых — Заура К. и Николая Б. Они требовали у молодого человека два миллиона рублей, угрожая уголовной ответственностью. Похищенный отдал 80 тысяч рублей в криптоволюте. После чего студент был отпущен, однако получил предупреждение, что если придаст случившееся огласке, то его убьют.

Это не первый случай, когда друг музыканта привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. В апреле в его доме уже проходили обыски. Тогда он тоже подозревался в вымогательстве. В прошлый раз у него нашли поддельные удостоверения, на которых была изображена символика МВД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 14 суток была арестована бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Брагина. Она прошла в общественном месте полностью обнаженной.

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