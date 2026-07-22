«Бесчисленные издевательства»: замужняя учительница четыре года насиловала школьника

В Великобритании замужняя учительница четыре года насиловала школьника

Фото: 5-tv.ru

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Многолетние издевательства педагога над ребенком стали поводом для громкого разбирательства спустя тридцать лет.

В Великобритании начался судебный процесс над 65-летней бывшей учительницей Деборой Франклин, которую обвиняют в систематическом совращении и насилии над своим подопечным в начале 1990-х годов. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Согласно материалам дела, преступные действия совершались в период с 1991 по 1995 год, когда пострадавшему мальчику было от девяти до 13 лет.

О вопиющих фактах стало известно только в 2024 году, когда мужчина, которому сейчас уже более 40 лет, решился заявить в правоохранительные органы о пережитой травме.

Потерпевший утверждает, что Франклин попала в его окружение в качестве частного репетитора и быстро вошла в доверие к семье, став частым гостем в их доме.

Женщина отличалась общительностью, однако ее поведение выходило за рамки профессионального этикета: она вела с ребенком беседы на крайне взрослые темы, включая интимные отношения и употребление запрещенных веществ.

Манипулируя сознанием школьника, педагог внушила ему, что является его «девушкой», и убедила скрывать их связь, чтобы избежать проблем с законом.

В это же время обвиняемая состояла в официальном браке, о чем ее жертва узнала лишь случайно, никогда не видя супруга наставницы. Мужчина подробно описал в суде эпизоды издевательств, называя их количество «бесчисленным».

Один из наиболее шокирующих инцидентов был связан с тем, что учительница привязала ребенка к кровати и завязала ему глаза для совершения надругательства.

Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений и детальные показания свидетеля, Дебора Франклин категорически отказывается признавать свою вину в содеянном.

На данный момент подсудимая находится на свободе под подпиской о невыезде, пока юристы продолжают изучать все обстоятельства дела и представленные доказательства многолетней давности. Судебные слушания по этому резонансному делу продолжаются.

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