Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Экономика республики несет серьезные финансовые потери.

Экономика латиноамериканской республики несет внушительные финансовые потери в связи с ослаблением взаимодействия с Москвой. Об этом сообщили «Известиями» со ссылкой на заявление чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Чили Владимира Белинского.

Дипломат подчеркнул, что текущая ситуация крайне негативно сказывается на торговых показателях государства.

«Ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в один миллиард долларов практически втрое. Рассчитываем на то, что в Сантьяго преобладают прагматизм и здравый смысл», — отметил Белинский.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в обозримом будущем стороны смогут пересмотреть формат двусторонних контактов и найти выход из сложившегося дипломатического и экономического тупика.

Помимо прямой потери прибыли от продажи товаров, Чили лишается возможности интеграции в технологические процессы. По информации главы дипломатической миссии, страна утрачивает доступ к передовым российским разработкам, что особенно критично в сфере добывающей промышленности.

Речь идет о методиках прямого извлечения лития, которые могли бы усилить промышленный потенциал южноамериканской республики. Ранее также поступали сведения, что власти страны начали процедуру отзыва гражданства у россиян, получивших его по праву рождения, в рамках борьбы с организациями, курирующими специализированные туры для рожениц.

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