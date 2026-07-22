Теперь не найти? Евросоюз свел до минимума поставки определенной продукции в РФ

Поставки духов в Россию из Европы упали до минимума

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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На первый план вышли азиатские и турецкие продавцы.

В мае 2026 года объемы ввоза парфюмерных товаров из стран Евросоюза на территорию России сократились до предельного минимума за последние четыре года, достигнув отметки в 17,9 миллиона евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Евростат.

Согласно официальной информации, еще в апреле показатель закупок составлял около 26 миллионов евро, однако к концу весны зафиксировано резкое падение торгового оборота в этом сегменте.

Подобные низкие значения аналитики наблюдали лишь летом 2022 года, когда объем импорта составлял 13,4 миллиона евро. Наиболее выраженную отрицательную динамику продемонстрировали Нидерланды, экспорт продукции которых в месячном выражении рухнул сразу в 18 раз, составив скромные 45,8 тысячи евро.

Серьезный спад зафиксирован и в поставках из Бельгии — они сократились в шесть раз, опустившись до уровня 233,2 тысячи евро. Лидеры рынка, Италия и Испания, также столкнулись с падением интереса российских покупателей: показатели ввоза из этих стран снизились до 3,7 миллиона и 3,5 миллиона евро соответственно.

На фоне сокращения присутствия европейских брендов российский рынок начали активно осваивать другие игроки. За первые пять месяцев 2026 года экспорт косметических и парфюмерных средств из Китая достиг внушительных 152,3 миллиона долларов, что на 74% превышает результаты прошлого года.

Особенный спрос наблюдается на китайские средства для лица, импорт которых взлетел почти вдвое. Параллельно с этим укрепляет свои позиции Турция, обеспечившая поставки косметики на сумму 12,6 миллиона долларов только за март текущего года.

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