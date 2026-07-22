Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Нарушения выявили во время проверки Россельхознадзора.

Опасный антибиотик нашли в яйцах крупнейшей птицефабрики Ленобласти. Нарушения специалисты Россельхознадзора выявили во время плановой проверки.

Сильнодействующие лекарства в сельском хозяйстве используют повсеместно. Препараты дают больным птицам, чтобы быстрее выздоравливали, и здоровым — чтобы меньше болели. Но все, что на птицефабрике подмешивают в корм курам, в итоге оказывается внутри яйца.

Чрезмерное употребление такого продукта вредит здоровью. Антибиотики вызывают привыкание, и чем дольше они поступают в организм с едой, тем более сильные препараты приходится использовать впоследствии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Луганске четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, были экстренно госпитализированы с диагнозом «ботулизм».

Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время специалисты устанавливают точный продукт, который мог стать источником опасного отравления.

Ботулизм представляет собой тяжелую инфекцию, вызываемую бактерией, вырабатывающей мощный токсин, поражающий нервную систему. При отсутствии своевременной помощи яд способен блокировать работу мышц и привести к удушью.

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