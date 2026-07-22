Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах

Фото, видео: Reuters/Ezra Acayan; 5-tv.ru

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У главы МИД РФ Сергея Лаврова насыщенная программа: предстоят встречи в том числе с коллегами по БРИКС.

Манила сегодня стала одной из главных дипломатических площадок мира. Здесь проходит саммит АСЕАН, куда съехались министры иностранных дел и представители ведущих государств. Россия — один из ключевых участников диалога.

У Сергея Лаврова насыщенная программа, а интерес к российской позиции заметен не только в залах заседаний, но и в кулуарах саммита. Из Манилы передает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

На месте — многоступенчатая система доступа. Досмотры — серьезнее обычного.

«Всех журналистов проверили несколько раз. Бейджа недостаточно. Мне выдали вот такую наклейку», — сказал Иванов.

В Маниле сделали все для комфорта участников встречи, чтобы их не беспокоили журналисты. Церемония фотографирования открывает встречу Россия — АСЕАН. Здесь, в Маниле, находятся ключевые фигуры мировой дипломатии. Это площадка, где все говорят со всеми.

Небольшая заминка: все лидеры на подиуме. Главы МИД Лаоса нет. А потом Сергею Лаврову все хотели пожать руку на фотографировании. А рук-то всего две.

АСЕАН — это 11 государств. Они развиваются быстрее других стран мира. Здесь сейчас сконцентрирован капитал, рабочая сила и рынки сбыта. Неудивительно, что каждый год саммит ассоциации привлекает политиков со всей планеты. С Россией у АСЕАН давние связи. Саммит в Казани в июне подтвердил: перспективы — колоссальные. Сейчас — сверка часов.

«Руководителями наших стран достигнуты важные договоренности в сфере политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами вызовами развития торгово-экономических, инвестиционных, культурных, образовательных, гуманитарных связей. Принятые на саммите в Казани четыре основополагающих документа задают четкие ориентиры для совместной работы на всех упомянутых направлениях», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Самое главное — мы понимаем мировые процессы одинаково.

«Серьезным подспорьем наших общих усилий будет и подтвержденное в Казани единое понимание международных процессов, выраженный лидерами приверженность формированию более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, укреплению сбалансированной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, наращиванию всестороннего взаимодействия на нашем огромном евразийском континенте», — уверен Лавров.

А вот на встречу спешит госсекретарь США Марко Рубио. Не с Лавровым. Пока. Их возможная беседа прорабатывается.

Сегодня у российского министра двусторонки в Маниле: и с представителями АСЕАН, и с коллегами по БРИКС. Москву и Манилу разделют 8000 километров. Но даже здесь о России знают главное.

«В Маниле большие проблемы с пробками. А сейчас еще и меры безопасности из-за саммита АСЕАН. Поэтому передвигаться по городу лучше всего на лошади», — сказал корреспондент.

Хозяина лошади Примы зовут Антиньо. Когда он спрашивает, откуда журналисты, ему отвечают — из России. Он удивляется.

— А вы знаете, где Россия?

— Нет. На севере, наверное.

А потом он неожиданно вспоминает старую песню из бондианы: «Из России — с любовью!»

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