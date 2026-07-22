Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Все пораженные цели киевский режим использовал в интересах ВСУ.

Армия России ударила по портовой инфраструктуре в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемых в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что в порту «Одесса» были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты, которые использовали для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, были атакованы два морских судна в море. Все это использовалось в интересах ВСУ.

Также российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новой почты». Он располагался в городе Одесса и тоже предназначался для хранения военных грузов. Еще ВС РФ поразила батарею берегового ракетного комплекса «Нептун» в населенном пункте Ковалевка Одесской области.

В этих атаках использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России поразила сухогруз в момент разгрузки грузов в Николаеве. А в Черноморске ударила по цеху судоремонтного завода.

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