В Индии леопард разгромил алкогольный магазин
Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Redling; 5-tv.ru
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Сотрудникам удалось уцелеть.
Леопард разгромил алкомаркет в Индии. Он проник на местный рынок и по пути успел ранить лесничего. Вскоре забрел в магазин, где попытался растерзать троих сотрудников, однако им удалось вырваться из лап дикого зверя и закрыть его до приезда специалистов.
Леопарда усыпили транквилизатором и благополучно вывезли в естественную среду обитания. Ветеринар, который руководил операцией, отметил, что за десятки выездов — это первый раз, когда дикую кошку приходится вызволять из винного магазина.
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