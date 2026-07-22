В Индии леопард разгромил алкогольный магазин

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Redling; 5-tv.ru

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Сотрудникам удалось уцелеть.

Леопард разгромил алкомаркет в Индии. Он проник на местный рынок и по пути успел ранить лесничего. Вскоре забрел в магазин, где попытался растерзать троих сотрудников, однако им удалось вырваться из лап дикого зверя и закрыть его до приезда специалистов.

Леопарда усыпили транквилизатором и благополучно вывезли в естественную среду обитания. Ветеринар, который руководил операцией, отметил, что за десятки выездов — это первый раз, когда дикую кошку приходится вызволять из винного магазина.

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