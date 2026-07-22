Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Артист продолжает привлекать новые поколения слушателей — хитами, акробатическими трюками на сцене и невероятным жизнелюбием.

Сегодня поздравления принимает народный артист России, чьи песни уже несколько десятилетий поет вся страна. Олегу Газманову 75. Но, кажется, время над ним не властно. Он по-прежнему выходит на сцену с той же невероятной энергией, собирает полные залы, делает акробатические трюки и всегда отдает себя зрителям без остатка. Наверное, поэтому его песни и сегодня звучат также живо и близко. Одним из первых поздравил именнника корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Очередной город, саундчек. Тонкий музыкальный слух улавливает гул там, где его никто не слышит. И действительно, одна нота резонирует. На сцене у народного артиста и его «Эскадрона», как и 50 лет назад, все должно быть безупречно.

Аншлаг. В зале и те, кто Газманову годится в правнуки, и те, кто разменял девятый десяток.

— Мы его очень любим за то, что он очень активный, энергичный, позитивный, патриот своей Родины.

— Он обаятельный, вообще он добрый и порядочный человек.

Песня-посвящение родной Калининградской области. Когда 20-летний инженер холодильных установок сказал, что пойдет в музучилище, мама Олега, мягко говоря, не поняла.

«Она у меня врач и хотела, чтобы я был врачом или ученым хотя бы. Она в шоке была: „Что ты делаешь?“ А у меня диссертация уже готовая», — вспоминает народный артист России Олег Газманов.

Поступил без музыкальной школы, на дневное. Первые ансамбли, песни, переезд в Москву. И началось.

Его первый всесоюзный хит — «Люси». Изначально писал не для дуэта с сыном и не про собаку, а про девушку. Спустя много лет он напишет еще песню для Родиона — «Мама». Но петь будет сам.

«Я когда пою, у меня ощущение, что пара нот долетает туда, наверх, к ней», — говорит Газманов.

Его концерт — гибрид творческой встречи и шоу. Программа из почти 30 песен, где каждую зритель знает наизусть.

«Все зависит от артиста, от состояния. Я знаю, что я выйду, и этот обмен энергией меня омолаживает», — признается артист.

Его кульбиты и шпагаты в зале вызывают восторг. Но омолаживает артиста не только сцена.

10 часов утра, а по Москве вообще 8, и Газманов уже на корте. Вот он, непростой график артиста. Многие зрители вечернего концерта еще вообще спят.

«У меня в райдере записан велосипед. Ты, во-первых, прокачаешься, во-вторых, тебя никто не догонит с автографом», — смеется он.

И перо в руке он держит так же крепко, как ракетку. Песен про любовь все меньше.

«Мой фронт — это новые песни в поддержку наших воинов. У меня про любовь сейчас не очень пишется. Я не могу по-другому сейчас», — говорит Газманов.

Хотя именно за эти песни его заблокировали почти все зарубежные видеохостинги и стриминги. Ему некогда об этом думать. Впереди большой юбилейный тур.

«Я с удовольствием вспоминаю время, когда песни Олега Михайловича ворвались в музыкальное пространство страны: отовсюду звучали „Есаул“, „Только дождись меня“, разумеется, „Офицеры“ и целая плеяда, там просто было его не остановить», — сказал народный артист РФ Денис Майданов.

«Он неординарный очень человек. Он пассионарий, ему хочется все двигаться вперед, вести за собой, будоражиться. В общем, его волнует больше творчество, нежели все, что делается вокруг», — сказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Десять лет назад Газманов спел новую песню — «Когда мне будет 65», но вот уже 75 — главный есаул российской сцены по-прежнему на коне. А значит, и песню можно переделать.

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