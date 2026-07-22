Россияне теряют миллиарды: как финансовые пирамиды переживают «цифровой ренессанс»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Они переместились в сеть, маскируясь под криптопроекты и инвестиционные платформы.

Настоящий цифровой ренессанс сейчас переживают финансовые пирамиды. Теперь они маскируются под инвестиционные платформы, кооперативы, и криптопроекты, собирая миллиарды рублей с доверчивых вкладчиков. Технологии изменились, но по факту схема осталась прежней. Вот только вернуть потерянные деньги практически невозможно. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет, почему мошенники снова оказываются на шаг впереди.

Девяностые закончились, Мавроди давно нет, да и Леня Голубков не покупает сапоги. Но они все так же обещают золотые горы. Из нового — только декорации. Вместо мутного офиса — красивое приложение. Вместо бумажной расписки — криптокошелек.

От действий инвесткооператива «LIFE IS GOOD» пострадали восемнадцать тысяч россиян. Общая сумма ущерба по оценке МВД — 15 миллиардов рублей. Но даже после разоблачения и ареста одного из основателей этой секты люди продолжают нести деньги.

«Вы должны вложить эти деньги, потому что наши банки не стабильны, а этот банк находится за рубежом», — сказала пострадавшая Нина Дорда.

На смену решалам в кожаных куртках пришли инвестиционные гуру и финансовые блогеры. Скриншоты с астрономическими выплатами, бесплатное обучение, личный наставник — и вот рыбка уже на крючке.

«В девяностых товар был хотя бы физическим — были пылесосы, бады. Мавроди умудрялся бумажки продавать в том числе через терминалы. Сейчас товара нет вообще: есть цифровая услуга или инвестиционная возможность», — сказал основатель общественной организации «Против пирамид» Алексей Макаров.

Сельскохозяйственный кооператив «Грин» в Саратовской области обещал вкладчикам сказочный финансовый урожай. По легенде деньги собирали на кредитование местных фермеров. Вернуть обещали плюс 28%.

«Естественно, мы же хотим подзаработать. Сначала отнесли 600, потом 100 сняли, отдала в течение недели без проблем, осталось 500, и так все — деньги ушли», — сказала пострадавшая Екатерина Ремизова.

Вернуть деньги теперь маловероятно. Вклады оказались не застрахованы. А ведь многие отдавали последнее — в надежде на баснословные барыши.

«У меня муж на СВО, он подписал контракт, и мы получили эти деньги, и я положила вот сюда на процент. Три миллиона триста тысяч», — сказала пострадавшая Татьяна Гурская.

Богатели только учредители — дом, новая машина, несколько земельных участков. История избитая и понятная, но люди все равно ведутся.

«Вас облизали, вам рассказали, какой вы великолепный уникальный человек, что именно вам вот сегодня такое предложение, да вы еще успели вот в эти два часа. И тут же вы получаете первую выплату, уже естественно с процентами, все — человек поплыл», — сказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Схема особенно убедительна, пока деньги действительно платят.

Принцип такой пирамиды не меняется годами: внизу — деньги новых вкладчиков, наверху — прибыль тех, кто пришел раньше. Пока основание растет, конструкция кажется прочной и даже приносит доход, но стоит потоку прерваться, и обвал неизбежен.

90% пострадавших так и не могут вернуть свои деньги. Особенно если переводили не рубли и доллары, а криптовалюту. Отыскать цифровые деньги непросто, арестовать — почти невозможно. И мошенники этим активно пользуются.

«Финансовые пирамиды сейчас маскируются под различные стартапы, под маркетплейсы даже, под биржи. Масштаб бедствия огромен. У нас сегодня не существует ни одного альтернативного механизма компенсации людям, которые потеряли свои деньги от финансовых пирамид», — сказала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Даже судебное решение не гарантирует пополнение счета. На одного пристава приходится до пяти тысяч дел — в 19 раз выше нормы. А последняя соломинка, за которую хватались горе-инвесторы, — Фонд защиты вкладчиков — с этого года приостановил работу.

«Практика показывает достаточно жесткую реальность — основатели пирамид почти всегда успевают до обвала проекта покинуть Россию. Даже при аресте имущества его обычно не хватает на всех», — сказал юрист Андрей Алистаров.

Финансовая пирамида XXI века одновременно и проще, и технологичнее. Деньги собираются за секунды, возвращаются — годами. Средний цикл жизни такого опасного аттракциона — около полугода. И пока закон только догоняет цифровых мошенников.

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