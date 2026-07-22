«Пока приходят люди на концерты»: Газманов исключил уход со сцены после 80 лет

Газманов заявил, что не планирует завершать карьеру после 80 лет

Фото: Селезнев Павел/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом исполнитель задумывался над этим при достижении 70 лет.

Народный артист России Олег Газманов заявил, что не намерен прекращать свою творческую деятельность после 80 лет. Об этом певец рассказал в интервью РИА Новости.

«Постараюсь и дальше работать… Зачем Бога ограничивать?» — заявил артист.

При этом Газманов отметил, что при достижении 70 лет его голову посещала мысль о завершении карьеры. По словам певца, из-за постоянных гастролей и выступлений он думал, что «слишком задолжал семье».

«Потом началась пандемия, я посидел дома и подумал, что нет-нет-нет. Пока это доставляет мне удовольствие, пока люди приходят на мои концерты, тратят деньги на билеты, хотят послушать меня, пока я пишу новые песни — думаю, буду работать», — сказал исполнитель.

Кроме того, он подчеркнул, что в России, а также за рубежом есть артисты, которые, несмотря на преклонный возраст, успешно выступают и «работают на кассу». Он добавил, что его карьера сейчас не ограничена выступлениями на городских праздниках — певец дает сольные концерты, которые пользуются спросом.

Ранее Газманов высмеял санкции, которые страны Запада ввели против него.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.