«Во имя Небес»: главарь банды «черных трансплантологов» предстал перед судом

Фото, видео: Известия/Анна Прокурина; 5-tv.ru

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За торговлю человеческими органами ему грозит до 15 лет колонии.

В Москве состоялось первое рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Бориса Вольфмана, имя которого многие слышат впервые. Но именно этот человек больше четверти века занимался в России нелегальной торговлей органами. Когда речь идет о черных трансплантологах, то представлять надо именно Вольфмана. Он вывозил людей за границу для подпольных операций, он сотрудничал с украинскими спецслужбами, его проклинают сотни пациентов, оставшиеся инвалидами. О деталях громкого дела рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

За ним охотились спецслужбы трех стран. Но судят торговца органами в России. В Басманный суд Бориса Вольфмана привезли под конвоем прямиком из СИЗО «Лефортово».

Первое заседание по существу началось с двухчасовой задержкой. Вольфману грозит 15 лет колонии. Свою вину он не признал.

«Громкий процесс, которого ждали долгие 14 лет. Борис Вольфман — гражданин Израиля и главный фигурант дела о „черных трансплантологах“ — сегодня впервые предстал перед российским правосудием», — пояснил корреспондент Кирилл Ольков.

По версии следствия, Вольфман — один из организаторов международной сети «черных трансплантологов». Ее головной центр — клиника «Медикус» в Приштине, столице Косова. С 2006 по 2008 год там проводили нелегальные операции по изъятию и продаже человеческих органов. Доноры почек — граждане России, Белоруссии, Казахстана и Сирии.

«За денежное вознаграждение он привлек в качестве доноров трех граждан нашей страны, находившихся в трудной жизненной ситуации», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры России Юлиана Алексеева.

«Известиям» удалось отыскать одну из жертв Вольфмана. Эта женщина, которая по понятным причинам скрывает лицо и имя, живет на Камчатке. Когда ей предложили 20 тысяч долларов за операцию, она согласилась.

«Я развелась с мужем, двое детей-подростков было, у меня была четыре тысячи зарплата. Мне очень нужны были деньги», — поделилась россиянка.

В эксклюзивном интервью «Известиям» рассказывает: так называемые брокеры для проведения тайной операции предложили ей прилететь в клинику в Приштине.

«У меня даже подготовки толком не было, пока мы ехали в микроавтобусе, взяли кровь на анализы. Переночевала, утром не успела в душ сходить — наркоз. Проснулась в палате», — рассказала женщина.

Но после операции заплатили всего лишь восемь тысяч долларов, обманув на 12 тысяч. Вместе с ней в клинике «Медикус» были доноры из Москвы и Минска. Вырезанные здоровые органы продавали богатым иностранцам из Великобритании, Израиля и Германии как минимум в десять раз дороже. Родственники Вольфмана, которые пришли на заседание, об источнике его заработка даже не догадывались.

«Для меня это шок, просто натуральный шок, поверить не могу. Он такой парень вообще хороший…» — недоумевает родственница фигуранта.

Вольфман — гражданин Израиля, родился на Украине. В 22 года сам продал свою почку в Колумбии. И, видимо, понял: это прибыльный бизнес. Создал компанию «Во имя Небес», предлагал богачам пересадки органов без очереди. На Украине многие подтверждают его связь с офицером разведки Юрием Кацманом, который курировал подобные незаконные операции в Киеве.

«Роль Бориса сводилась к мальчику на побегушках. Даже если он это знал, это не образует состава торговли людьми. Люди сами выразили свою волю продать часть себя», — парирует адвокат Вольфмана Вячеслав Долженков.

Когда клинику в Приштине закрыли, а врачей-трансплантологов посадили, Вольфман уехал в Стамбул. Открыл компанию, которая занималась логистикой и поставкой фруктов. Ее офис находился в дорогом бизнес-центре. «Известиям» удалось заснять даже вертолетную площадку на крыше.

В 2015 году Вольфмана объявили в международный розыск. На экстрадицию претендовали Россия, Косово и Украина. В октябре прошлого года Турция выдала торговца почками нашей стране.

В уголовном деле — десятки томов. А ответы на главный вопрос — сколько жертв было на самом деле и кто еще стоял за этой преступной схемой — должны прозвучать на ближайших заседаниях.

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