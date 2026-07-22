Фото, видео: www.globallookpress.com/ Oleg Pereverzev; 5-tv.ru

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Но отказываться от насильственной мобилизации не хотят.

На передовой в зоне СВО российские подразделения ведут планомерную работу, зачищая укрепрайоны и опорники противника. За последние сутки в нашем плену оказались несколько десятков боевиков, все они уверяют, что были мобилизованы принудительно. Поверить в это легко, тем более, что, по словам главного омбудсмена Украины, ТЦК практически в каждом случае задержания действует незаконно. Но другого выхода нет, учитывая потери на фронте, тысячи дезертиров и еще больше сбежавших за границу. Подробности — у корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Украинское общество — на грани вооруженного противостояния. ТЦК нарушают права человека в 90% случаев. Откупиться от людоловов стоит десять тысяч долларов в автобусе, а если уже довезли до здания ТЦК, то в два раза больше. Да, и судиться с ними бесполезно. И это не «кремлевская пропаганда». Все эти подробности рассказал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Сейчас украинское общество превращается в „суд Линча“, к сожалению, поскольку люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК. Я твердо убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то украинское общество окажется на грани не просто раскола, а уже начнется силовое противостояние. И то, что недавно произошло во Львове, — это только первое проявление», — заявил Лубинец.

После жестокого подавления львовского бунта, когда толпу запытанных и униженных активистов заставили хором кричать «слава ТЦК» и извиняться на камеру, а затем отправили в самые «мясные» штурмовые подразделения, ТЦКашники почувствовали свою власть и больше ничего не стесняются: вот старика на седьмом десятке пристегнули наручниками к фаркопу, а вот исповедь недавно плененного солдата ВСУ — на передовой он оказался после конфликта с ТЦКашником в чате компьютерной стрелялки:

«Играл в CS и убил одного из террористов. Ну, поругались, я ему говорю: „Пошел ты…“ Он говорит мне: „Ты попроще будь, потому что я из ТЦК, найдем“. На следующий день подъехал бусик», — рассказал пленный штурмовик ВСУ.

В ответ радикализируется и общество. Обычный день в Харькове — мужчина с голым торсом и топориком для разделки мяса в руках, что символично, борется с бусификацией.

Сотрудниками ТЦК движут два главных мотива. И жажда наживы лишь на втором месте. На первом — страх самому отправиться на фронт.

«Люди начинают создавать механизмы, как эту систему с планом обмануть. Набирают, кого могут набрать. Потому что есть план. Потому что нужно 30 тысяч человек», — пояснил украинский военный аналитик Тарас Чмут.

Бороться с поборами ТЦК должен антикоррупционный комитет Минобороны Украины. Вместо этого его глава сегодня заявил — оставляем все как есть.

«Я сейчас не вижу возможности в принципе решить вопрос мобилизации таким образом, чтобы это одновременно давало людей, устраивало армию, устраивало общество и устраивало политическое руководство, которое дистанцируется от этого вопроса. Факт останется фактом: мы должны продолжать принудительную мобилизацию людей. Точка», — подчеркнул глава антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко.

То есть решили давить до конца. Опцию «сбросить пар» исключили. Давление в котле повышается.

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