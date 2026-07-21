Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Фото: www.globallookpress.com/Danish Defense Ministry

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Немецкий телеканал сообщил о новых заявлениях фигуранта расследования диверсии на газопроводах.

Обвиняемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданин Украины Сергей Кузнецов заявил, что на момент совершения диверсии проходил службу в Вооруженных силах Украины и выполнял задачи Службы безопасности Украины. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.

По данным телеканала, Кузнецов сообщил, что во время событий 2022 года состоял на военной службе и одновременно действовал в интересах украинской спецслужбы. В публикации отмечается, что соответствующие признания прозвучали после предъявления ему обвинения по делу о диверсии на газопроводах.

Кроме того, фигурант расследования заявил, что чувствует себя оставленным украинскими властями. Он также выразил желание выйти на связь со своим «командиром» по имени Роман. Следствие допускает, что речь может идти о бывшем сотруднике украинских спецслужб Романе Червинском.

После задержания Кузнецова Червинский заявлял, что в период подготовки и проведения операции обвиняемый находился под его командованием.

Генеральная прокуратура Германии 2 июля подтвердила предъявление Сергею Кузнецову обвинения по делу о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2». О намерении выдвинуть обвинение немецкие власти сообщили днем ранее.

По версии германского следствия, в 2022 году Кузнецов совместно с несколькими сослуживцами участвовал в разработке плана диверсии на газопроводах.

Следователи считают, что целью операции являлось нанесение ущерба российскому экспорту природного газа путем вывода инфраструктуры из строя.

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