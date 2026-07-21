В Раде утверждают, что Сырского отстранили от должности

Депутат Рады Гончаренко* заявил, что Сырского отстранили от должности

Фото: VITALII NOSACH/ТАСС

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Ранее своего поста главы Минобороны лишился Михаил Федоров.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранен от занимаемой должности, утверждает в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.