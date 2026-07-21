В Раде утверждают, что Сырского отстранили от должности
Мурад Устаров 10 0
Депутат Рады Гончаренко* заявил, что Сырского отстранили от должности
новость
Фото: VITALII NOSACH/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее своего поста главы Минобороны лишился Михаил Федоров.
Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранен от занимаемой должности, утверждает в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.