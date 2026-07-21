«Неожиданная параллель»: Пашинян увидел в бьющейся о стекло птице Армению

Пашинян провел параллель между бьющейся о стекло птицей и Арменией

Фото: Reuters/Dmitry Astakhov

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Этот случай напомнил ему исторический путь страны.

Армения напоминает птицу, которая безуспешно бьется о стекло, чтобы выбраться из помещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер республики Никол Пашинян, сопроводив пост роликом.

На видео изображено, как маленькая птичка на протяжении нескольких часов ударяется в закрытое окно, пытаясь вылететь наружу, но на замечает открытую рядом дверь.

«Единственный способ для нашей птицы выбраться — это отказаться от этой логики <…> и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории», — сказал он.

Пашинян таким образом решил сравнить эту ситуацию с историческим путем Армении. Премьер назвал случай с птицей «неожиданной параллелью».

Ранее 5-tv.ru писал о приезде руководителя армянского правительства в Екатеринбург, где принял участие в заседании «Индустрия 360. Производство без границ» в рамках промвыставки «Иннопром-2026». Он также провел переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Это первый визит Пашиняна в Россию после парламентских выборов, которые прошли в июне этого года.

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