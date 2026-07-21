Фото, видео: www.globallookpress.com/Sirko Hartmann; 5-tv.ru

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Видео с поступком животного из Таиланда набрало миллионы просмотров в соцсетях.

Видео со слонихой Кхампхонг из Таиланда, которая взяла у человека грабли, чтобы почесать живот и уши, стало вирусным в социальных сетях. Ролик собрал около 5 миллионов просмотров и сотни тысяч отметок «нравится».

На кадрах видно, как работник собирает траву с помощью граблей, когда к нему подходит слониха. Животное забирает инструмент и использует его для того, чтобы почесать участки тела, до которых сложно дотянуться самостоятельно. После этого Кхампхонг оставляет грабли на земле, а затем поднимает их и возвращает человеку.

Слониха живет в провинции Сурин на северо-востоке Таиланда. Она также известна под прозвищем Старшая сестра Танк и регулярно становится участницей популярных видеороликов благодаря своему поведению. У животного есть собственная страница в социальной сети Facebook*, на которую подписаны более 86 тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал о бобре из Польши, который устроил серию необычных «краж» во дворе местного жителя. Пользователи в шутку предположили, что животное переняло повадки енотов-полоскунов.

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