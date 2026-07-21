«Красный шелк» представят на кинофестивале в ЮАР

Фото: НМГ Кинопрокат

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Фильм объединяет элементы приключенческого кино, исторической драмы и масштабного экшена.

Art Pictures Distribution представит ретро-детектив «Красный шелк» в рамках Дней российского кино, которые пройдут 24 и 25 июля на 47-м международном кинофестивале в Дурбане (Южно-Африканская Республика). Об этом сообщила пресс-служба дистрибьютора.

Показы на фестивале организованы РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие станет частью программы одного из крупнейших и старейших кинофестивалей Африканского континента, который объединяет представителей международной киноиндустрии и зрителей с 1979 года.

Art Pictures Distribution (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) представит на фестивале фильм «Красный шелк», вошедший в официальную программу Durban International Film Festival. Картина стала одним из наиболее заметных копродукционных кинопроектов последних лет и получила статус национального фильма в России и Китае. Фильм объединяет элементы приключенческого кино, исторической драмы и масштабного экшена.

«Показ фильма „Красный шелк“ на Durban International Film Festival в Дурбане — важный шаг в продвижении современного российского кино на африканском континенте. Получив статус национального фильма как в России, так и в Китае, картина уже доказала свою способность объединять разные культуры и аудитории. Благодаря успешному международному прокату и высокому зрительскому интересу мы продолжаем активно продвигать этот проект на ведущих мировых площадках.

Уверена, что фестивальная аудитория Южной Африки по достоинству оценит загадочный сюжет и художественные достоинства фильма, а сам показ станет еще одним шагом в развитии культурного обмена между нашими странами», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

В 2026 году фильм уже представили на Международном фестивале китайского кино в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке, фестивалях РОСКИНО в Казахстане, Сингапуре, Марокко, Маврикии, а также на кинорынках Filmart в Гонконге и SIFF в Шанхае. Кроме того, фильм показали в Русском доме в Танзании, а также в рамках проектов Россотрудничества в Бангладеш и Болгарии.

«Это уже четвертая африканская страна за первое полугодие 2026, где мы представляем „Красный шелк“ — очевидно, что фильм демонстрирует устойчивый интерес среди зрителей на этом континенте. А участие фильма в программе старейшего кинофестиваля в Дурбане станет еще одной возможностью познакомить зарубежную аудиторию с современным российским кинематографом.

Мы видим большой потенциал в фестивальных показах фильма — как показывает опыт, подобные мероприятия напрямую влияют на осведомленность потенциальных партнеров о проекте и дают важное преимущество при заключении сделок о продаже на крупнейших кинорынках мира», - сказала генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.

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