Солнце наносит удар: Землю накроет опасная магнитная буря красного уровня

Фото: 5-tv.ru

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У россиян возможны головная боль, тошнота и скачки давления.

Метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия из-за мощного геомагнитного шторма, который обрушится на планету 22 июля. Об этом сообщили URA.RU.

На Солнце произошло сразу семь вспышек, из-за чего вероятность серьезного космического удара превышает 65%. Обстановка начнет ухудшаться ближе к вечеру: около 22:00 часов по московскому времени показатель колебаний достигнет опасного «красного» уровня — более пяти баллов.

В зоне риска окажутся метеочувствительные люди: возможны головная боль, тошнота и скачки давления. Штормить будет и 23 июля, а геомагнитный штиль наступит только 24 числа.

Врачи посоветовали в этот период строго соблюдать предписания медиков, вовремя принимать лекарства и отказаться от тяжелых физических нагрузок. Взамен лучше выбрать неспешную прогулку на свежем воздухе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 24 июля космическая погода полностью войдет в благоприятную фазу.

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