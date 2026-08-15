«Вселенные схлопнулись»: Чурикова назвала свою новую роль в озвучке судьбой

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда «Фабрики звезд» призналась, что предложение озвучить харизматичную ведущую шоу талантов стало для нее настоящим подарком, а попадание в российскую анимацию — дебютом.

Телеведущая Яна Чурикова стала частью состава нового полнометражного мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат». Она подарила голос яркой Попугаихе — ведущей грандиозного шоу талантов, на сцену которого прилетит амбициозный птенец Тупик со своим другом мамонтенком. О работе над проектом Чурикова рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru во время озвучивания мультфильма.

По словам телеведущей, приглашение на роль она восприняла как удивительное совпадение. И в кулуарах студии дубляжа теледива признавалась:

«Я две вещи в жизни обожаю — вести концерты и озвучивать кино. Здесь я делаю и то, и то…»

Ее героиня — эффектная шоувумен в лице попугая. Чурикова видит в этом персонаже четкое отражение своей натуры и, как она говорит:

«Это абсолютнейший кайф играть саму себя. Да, еще она с такими розово-голубыми перышками вся!»

Попугаиха — уверенно чувствующая себя перед публикой и микрофоном особа. Журналистка говорит, что из-за большого количества совпадений заподозрила продакшн в том, что персонажа разработали именно под нее. Ощущение оказалось настолько сильным, что она невольно вспомнила годы работы в музыкальных телешоу:

«Это тот случай, когда вселенные схлопнулись. Наверное, создатели где-то на уровне подсознания помнили мои старые проекты и смотрели сезоны «Фабрики звезд. Персонаж оказался очень близким мне!»

Телеведущая призналась, что ни секунды не сомневалась, соглашаясь на участие в проекте. По ее словам, такие комфортные роли редко выпадают — достаточно просто быть собой.

В новом мультфильме именно героиня Яны Чуриковой становится лицом масштабного конкурса талантов, где каждый участник мечтает о признании. Одним из самых ярких конкурсантов оказывается дерзкий птенец Тупик, который уверен, что способен покорить сцену и зрителей. Его путь к мечте проходит через испытания, сомнения и желание доказать окружающим собственную уникальность.

Особое место в разговоре заняла сама история о мамонтенке. Чурикова уверена, что продолжение знаменитой истории получилось понятным для зрителей любого возраста и любой страны.

«Этот мультфильм можно перевести на любой язык мира — его поймут и дети, и взрослые. Для меня особенно важно, что такая универсальная история создана в России. Поэтому стать частью этого проекта — большая гордость», — подчеркнула она.

Однако самым неожиданным открытием для телеведущей стало вовсе не это. Уже во время интервью журналистка узнала, что голос Тупику подарил Вадим Галыгин. Эта новость очень умилила Яну Чурикову:

«Он Тупик? Правда? Я не знала! Это так мило!»

Как призналась Чурикова, Галыгин — один из ее самых любимых партнеров по сцене. За годы совместной работы между ними возникло редкое профессиональное взаимопонимание, когда не нужно объяснять друг другу идеи или искать общий ритм.

«Он один из моих любимых партнеров. Это чувство, когда человек подхватывает твою мысль еще до того, как ты успел ее сформулировать. Такое невозможно натренировать. Очень здорово, что теперь мы встретились еще и в мультфильме», — отметила телеведущая.

По словам Чуриковой, именно такие совпадения делают работу по-настоящему волшебной. Участие в «Приключениях мамонтенка. В поисках мамы» легендарная ведущая «Фабрики звезд» считает не просто очередным проектом, а счастливым стечением обстоятельств, которое, как она сама говорит, стало моментом, когда вселенные схлопнулись.

Ранее 5-tv.ru писал, Вадим Галыгин рассказал о самой ценной мотивации в озвучке.