Минпросвещения включило книги о героях СВО в список литературы для школьников

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Перечень направили во все российские регионы для внеклассного чтения.

Министерство просвещения России опубликовало список книг, рекомендованных школьникам для внеклассного чтения. В перечень вошли произведения о героях СВО.

«Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Документ уже направили во все регионы страны. В список включили книги, посвященные участникам специальной военной операции и событиям в Донбассе. Среди них — «Герои СВО. Символы российского мужества» Михаила Федорова, «Тени Донбасса» Олега Роя, «Донбасс — сердце России» Олега Измайлова, а также сборник стихов «Поэzия русской зимы».

Кроме современных произведений, в рекомендации вошли книги о Великой Отечественной войне, истории России и выдающихся государственных деятелях. Перечень подготовили для учеников начальной, основной и средней школы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские школьники-волонтеры изготавливают для участников СВО тактические браслеты, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и пишут письма бойцам.

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