«Умер из-за тебя»: мать Пьера Нарцисса обвинила продюсера Дворцова в смерти сына

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Женщина устроила истерику на двух языках — французском и русском.

Скандал вокруг имущества скончавшегося Пьера Нарцисса перерос в обвинение в убийстве. 70-летняя мать «шоколадного зайца» Мими заявила, что продюсер Сергей Дворцов виновен в смерти ее сына. Поводом для скандала стало завещание артиста на 130 миллионов рублей, рассказал Дворцов в общении с 5-tv.ru.

Телефонный разговор начался с истерики на двух языках: мать и сестра Нарцисса обрушили на продюсера шквал претензий. Пожилая женщина кричала в трубку на французском, а затем перешла на русский, предъявив Дворцову страшное обвинение.

«Она начала просто проклятьями меня заваливать: «Ты такой-сякой, ты вообще моего сына спалил, он умер из-за тебя! Я буду подавать на вас в суд!» — рассказал Сергей Дворцов.

Продюсер категорически отверг эти обвинения и сообщил, что при жизни Нарцисса был для него главным защитником: вытаскивал артиста из полиции и спасал от сомнительных компаний.

Тяжелейший эмоциональный удар и обвинения в гибели друга довели Дворцова до критического состояния. На следующий день прямо во время съемок продюсер потерял сознание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать Пьера Нарцисса хочет отобрать часть наследства у продюсера Дворцова.

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