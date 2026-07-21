Мать Пьера Нарцисса собирается подавать в суд на продюсера Дворцрва из-за наследства сына

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Общая сумма завещанных активов составляет порядка 130 миллионов рублей.

Скандал вокруг имущества скончавшегося Пьера Нарцисса перерос в открытое судебное противостояние. 70-летняя мать артиста Мими намерена оспорить завещание сына на 130 миллионов рублей и выдвинула обвинения продюсеру Сергею Дворцову, обвинив его в гибели музыканта. Эмоциональная травля и угрозы разбирательствами уже довели шоумена до экстренной госпитализации с критическим пульсом, рассказал он 5-tv.ru.

Как выяснилось спустя четыре года после смерти исполнителя, Пьер Нарцисс еще при жизни лично составил завещание. В документ артист вписал свой ближайший круг: бывшую жену Валерию Калачеву, дочь Каролину-Кристель и продюсера Сергея Дворцова.

Общая сумма завещанных активов составляет порядка 130 миллионов рублей. Что входит в наследство: загородный дом с чайной плантацией; несколько крупных расчетных счетов; доля Сергея Дворцова: от 20 до 30 миллионов рублей.

По словам Дворцова, о своем присутствии в документе он даже не догадывался, пока юристы не завершили подготовку бумаг. Однако для родственников певца эта новость стала поводом для открытой войны.

Узнав о распределении долей, мать Нарцисса вместе с его сестрой устроили продюсеру жесткий телефонный разнос. Разговор мгновенно перешел на крик и личные оскорбления.

«Она начала что-то орать на французском, потом перешла на русский и начала обвинять: «Какого черта ты вообще вступил в наследство!» Завалила проклятиями: «Ты моего сына спалил, он умер из-за тебя! Я буду подавать на вас в суд!» — рассказал Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что обвинения в трагедии абсолютно бессмысленны: при жизни артиста именно он неоднократно выручал Нарцисса из полиции и вытаскивал из сомнительных компаний.

Разборки с родственниками певца совпали для Дворцова с тяжелой акклиматизацией после отпуска. На следующий день после скандального звонка прямо на съемочной площадке продюсер потерял сознание. Очнулся шоумен уже в окружении врачей неотложки. Диагностировав острый приступ тахикардии на фоне сильнейшего стресса, медики зафиксировали критические показатели — пульс 130 ударов в минуту.

Продюсера срочно госпитализировали, поставили капельницы и после стабилизации давления отпустили восстанавливаться домой под его личную ответственность.

Несмотря на поведение матери певца, которая после смерти Нарцисса удерживала его тело в морге 40 дней и сорвала прощание в России, Дворцов отступать не намерен.

Сейчас продюсер находится на связи с Валерией Калачевой. Юристы стороны уже завершают оформление документов для доступа к расчетным счетам и имуществу. Если мать Нарцисса действительно подаст иск, Дворцов готов отстаивать последнюю волю артиста в зале суда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родные не могут поделить имущество Пьера Нарцисса.

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