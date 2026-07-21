«Не хочу умирать»: Сергей Дворцов рассказал о самочувствии после госпитализации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Он объяснил свое тяжелое состояние ситуацией с наследством Пьера Нарцисса.

Продюсер и бывший директор певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов экстренно госпитализирован прямо со съемочной площадки. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

«Вчера я поехал на съемку чисто на мотор. Выхожу со съемки — начинаю „плыть“. Потерял сознание, просыпаюсь через какое-то время, понимаю, что вокруг меня люди, приехала скорая, госпитализировали, прокапали и уже вот нахожусь дома. Сейчас слабость. Все плывет. Но давление они (врачи. — Прим. ред.) мне стабилизировали. Сказали, на фоне стресса тахикардия могла долбануть», — рассказал Дворцов и добавил, что не хочет умирать.

По его собственному признанию, причиной резкого ухудшения самочувствия стал затяжной конфликт вокруг имущества «шоколадного зайца». Дворцов поделился деталями — война идет за состояние, включающее дом, чайные плантации и несколько расчетных счетов. Оно оценивается в колоссальную сумму — 130 миллионов рублей.

Сам продюсер не исключает, что на стресс наложились и физические факторы.

«Может быть, это на фоне стресса, может, и отпуск, потому что я приехал буквально несколько дней тому назад из отпуска, ну акклиматизация и вот эти все вещи», — добавил он.

Сейчас Дворцов проходит восстановление дома.

Ранее 5-tv.ru писал о войны между наследниками покойного исполнителя Пьера Нарцисса.

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