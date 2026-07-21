Серьезные последствия: какие места опасны для хранения электроники

Гараж и сарай признаны опасными местами для хранения электроники

Фото: 5-tv.ru

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Неправильное содержание гаджетов и инструментов в неотапливаемых помещениях приводит к быстрой поломке устройств.

Основной ошибкой при домашнем хранении технических устройств является несоблюдение температурного режима в помещениях. Об этом сообщил портал BGR.

Журналисты подчеркивают, что пользователи часто оставляют неиспользуемые смартфоны, ноутбуки или сезонные приборы, такие как электрические насосы и газонокосилки, в гаражах и сараях.

Однако агрессивная внешняя среда в подобных постройках пагубно влияет на состояние печатных плат и внутренних компонентов техники. Наиболее уязвимым элементом эксперты называют аккумуляторы, которые выходят из строя под воздействием экстремального холода или сильной жары.

В летний период металлические хозблоки могут сильно нагреваться, что провоцирует деформацию пластиковых корпусов и высыхание термопасты на процессорах.

Кроме того, серьезную угрозу представляет высокая влажность, вызывающая коррозию металлических деталей, а также грызуны, которые часто селятся в подсобках и перегрызают электрические провода.

Специалисты рекомендуют пересмотреть подход к выбору места для долгосрочного размещения девайсов, чтобы продлить срок их эксплуатации.

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