Хронические недруги: от чего люди стали умирать чаще за последние 70 лет

Академик РАН Онищенко: заболевания сердца вышли на первое место по смертности

Фото: 5-tv.ru

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Ранее на первом месте была смертность от травм и инфекций.

Хронические неинфекционные заболевания заняли место травм и инфекций в качестве главной причины смертности на планете. Об этом в пресс-центре НСН сообщил академик Российской Академии наук (РАН), зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, структура заболеваемости кардинально изменилась.

«Если в 1950–1960‑х годах на первом месте была смертность от травм и инфекций, то сегодня на первое место выходят хронические неинфекционные заболевания. Прежде всего это сердечно‑сосудистые заболевания и онкология», — рассказал Онищенко.

При этом академик отметил, что значительные показатели по смертности людей продолжают демонстрировать и обычные инфекции.

«На сегодняшний день хронические неинфекционные заболевания унесли жизни 41 миллиона человек — это 70% всех смертей в мире за год», — привел статистику ученый.

Онищенко подчеркнул, что бремя хронических болезней продолжает расти, однако и инфекционные угрозы никуда не исчезли.

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