Чих и сопли: что такое «кондиционерная аллергия» и как отличить ее от простуды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Если неправильно обслуживать устройство для поддержания микроклимата, то могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Летом у россиян может появиться «кондиционерная аллергия». О том, что это такое и как отличить ее от обычной простуды, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Из-за чего появляется «кондиционерная аллергия»?

Доктор пояснил, что кондиционер, как и любое техническое устройство, имеет инструкцию и определенный регламент по обслуживанию. При его соблюдении никаких проблем со здоровьем у людей не возникнет. Если же человек пренебрегает этим, то его могут ждать не самые хорошие последствия.

«Внутри кондиционера образуется конденсат. В этой воде содержится большое количество нерастворимой органики. То есть в воздухе летает пыль, пыль органическая, она продувает через кондиционер и попадает в эту воду. Вода насыщается органическими веществами, которые служат прекрасной питательной средой для размножения плесени и для размножения бактерий», — сказал Владимир Болибок.

Какие «болячки» можно подхватить, если неправильно обслуживать кондиционер?

Если неправильно обслуживать кондиционер, то у человека могут возникнуть как минимум две серьезные проблемы со здоровьем: аллергия и инфекции.

«Аллергия чаще всего начинается из-за плесени (которая успела скопиться в плохо обслуживаемом кондиционере. — Прим.ред.) Дальше эта плесень в виде капель распространяется по квартире с воздухом, попадает на слизистую человека, дыхательные пути и у него возникает аллергическая реакция», — сказал Владимир Болибок.

Доктор отметил, что такая специфическая «болячка» встречается не так часто. Тем не менее определенный процент людей ей все же страдает. Обычно аллергическая реакция на плесень проявляется в межсезонье: весной или осенью. В это время года на улице, например, в листве скапливается огромное количество плесени. Аллергики, безусловно, чувствуют это. В результате рядом с «очагом» у них может возникнуть соответствующая реакция: чихание, заложенность носа или, наоборот, обильные слизистые выделения.

«Аллергия на плесень летом может появиться из-за очень сырого помещения <…> или из-за неправильного обслуживания кондиционера», — сказала эксперт.

Владимир Болибок добавил, что в редких случаях у человека могут воспалиться гланды. Это, в свою очередь, приведет к осипшему голосу.

«Если доходит реакция до бронхов, то будет бронхит», — уточнил доктор.

Владимир Болибок добавил, что из-за плесени у человека также могут возникнуть инфекционные заболевания. Самое известное — некротическая пневмония. По другому ее еще называют аспергиллез легких. Ей, как правило, подвержены люди со слабым иммунитетом. Например, те, кто проходит химиотерапию.

Как отличить «кондиционерную аллергию» от обычной простуды?

Владимир Болибок отметил, что отличить аллергию на плесень от обычной простуды достаточно просто.

«Аллергики — это, как правило, «чихальчики» <…> а простуда — «сопливчики», — сказал доктор.

Эксперт пояснил: когда у человека есть реакция на кондиционер то, как только человек попадает в помещение с таким недругом, у него практически сразу начинается чих и другие неприятные симптомы, включая сопли.

При простуде реакция организма, как отметил доктор, совершенно иная. Главное отличие — продолжительность. Аллергия на плесень проходит как только человек покидает «опасную зону», а ОРВИ может длиться неделю.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как выбрать кондиционер для дома.

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