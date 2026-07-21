Принесет пользу: сколько голубики в день можно съесть без вреда для здоровья

Диетолог Поляков: безопасная порция голубики в день — от 200 до 400 граммов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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В сезон диетологи советуют включать ягоду в свой рацион.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал точную дозировку, при которой голубика принесет исключительно пользу и не навредит организму. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru.

«От 200 до 400 граммов голубики в день вполне допустимо, это адекватная порция», — заявил Поляков.

По его словам, особенно актуально включать ягоду в рацион именно сейчас, ведь в Центральной России сезон голубики длится с июля по сентябрь, а самый пик ее качества приходится на текущие месяцы. Помимо дозировки, медик напомнил о главном богатстве плодов — антоцианах.

Эти мощные антиоксиданты защищают клетки от свободнорадикального окисления, укрепляют стенки сосудов и довольно неплохо снижают уровень общего холестерина в крови.

В голубике также присутствует лютеин, поддерживающий зрительную систему, и витамин А, отвечающий за сумеречное зрение.

«Антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С», — резюмировал диетолог.

Ранее 5-tv.ru писал, как голубика помогает бороться со старением.

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