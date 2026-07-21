Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Волоховское

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные активно использовали возможности артиллерии и беспилотников.

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Волоховское в Харьковской области. Кадры с действиями российских бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

На кадрах видно, что наши военные активно применяют беспилотники. Также при освобождении Волоховского использовалась артиллерия. С их помощью уничтожается как живая сила противника, так и вооружение: танки, боевые машины пехоты, дроны, гаубицы и прочее.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области», — проинформировали в министерстве.

Также там уточнили, что российские военные поразили две механизированные и одну мотомеханизированную бригаду украинских боевиков. Кроме того, взят верх над бригадой теробороны. Все это в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Под контроль это село было взято силами группировки войск «Восток» в процессе наступления в глубину обороны противника.

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