«Для Петросян это плохо»: Тарасова об уходе фигуристки из-под крыла Тутберидзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Прославленный тренер предположила, что девушка не выдержала конкуренции за внимание наставницы.

Татьяна Тарасова негативно оценила решение Аделии Петросян покинуть штаб Этери Тутберидзе после Олимпиады в Милане. Об этом заслуженный тренер СССР рассказала журналистам.

«Для Петросян это плохо. Мы ее посылаем на Олимпийские игры, а на следующий год она уходит от тренера. Мне это непонятно. Это ее решение», — порассуждала Татьяна Анатольевна, добавив, что не считает их тандем c Тутберидзе успешным в последнее время.

По ее версии, главная причина разлада кроется в перегруженности тренера.

«Потому что у Тутберидзе сейчас пришло много других девочек, она занята с ними. Кто-то может это потянуть, вместе с кем-то работать, а кто-то — нет», — заявила Тарасова.

Сама 19-летняя Аделия Петросян уже подтвердила расставание с тренерским штабом, но имя нового наставника раскрывать не стала.

«Это решение далось мне непросто. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь», — написала фигуристка.

Бывший хореограф штаба Тутберидзе Алексей Железняков назвал поступок спортсменки некрасивым и предрек ей трудности с адаптацией.

«Я уже ничему не удивляюсь. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Конечно, обидно, что она уходит. Когда с детства ведешь человека, то такое неприятно. <...> Очень много примеров, когда спортсмены после перехода теряются», — заметил хореограф, пожелав Аделии удачи.

Напомним, на Олимпиаде-2026 в Милане Петросян заняла лишь шестое место и тяжело переживала неудачу.

«Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше. Я безумно благодарна людям, которые прошли со мной достаточно большой путь», — делилась она эмоциями после Игр.

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