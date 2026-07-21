Ранены дети: беспилотник ВСУ влетел в окно дома в Сватово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Десятилетний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Украинский дрон врезался в окно жилого дома в городе Сватово Луганской Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В результате прямого попадания пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое детей десяти и четырнадцати лет. Состояние младшего из них оценивается как тяжелое, сейчас ребенка готовят к транспортировке в республиканскую детскую больницу.

Более того, в Луганске, в Каменнобродском районе, под огонь попала территория частного дома, где ранения получила 69-летняя женщина. Повреждены несколько гражданских грузовиков и автомобильные стоянки. В поселке Юбилейный после падения дрона начался пожар, а властям пришлось перекрыть движение по мосту на улице Андрея Линева.

Тем временем в Сочи обломки украинского беспилотника рухнули на территорию храма. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадала семилетняя девочка, которую госпитализировали. Врачи заявляют, что угрозы ее жизни нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск».

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