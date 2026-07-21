Название новозеландского племени признали самым красивым словом в мире

Фото, видео: www.globallookpress.com/Daniel Schoenen; 5-tv.ru

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Среди финалистов международного лингвистического конкурса были также португальское «саудаде» («глубокая тоска») и японское «икигай» («смысл жизни»).

Благодаря стараниям лингвистов сейчас можно услышать, как звучит самое красивое слово в мире. Они решили, что это «кайтиаекитанга» — новозеландское племя маори так обозначает ответственность человека перед природой.

Международное жюри выбрало победителя после того, как проанализировало соцсети и языковые форумы. Оценивали звучание, произношение и культурную уникальность. Среди финалистов также оказалось португальское «саудаде» — переводится как «глубокая тоска». японское «икигай» — «смысл жизни», и зулусское «убунту», то есть — «человечество и сообщество».

Всего было представлено 75 языков. Но был ли среди них русский — неизвестно.

«Русский человек любит сложные слова. Кстати, катитанга — тоже сложное слово. Но есть, например, такое слово, как доброречие, смиренно-мудрее. Вот слово смиренно-мудрее несет глубокий смысл. Надо быть и мудрым, и в то же время быть скромным, смиренным. кротким. И в этом большая сила состоит», — считает советский и российский лингвист-русист Владимир Аннушкин.

Русские слова, по мнению международных лингвистов, может быть, и не самые красивые, зато бывают очень длинными.

Первое место занимает слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». В нем 55 букв. Это название патента на химическое соединение.

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