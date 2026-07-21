Фото, видео: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon; 5-tv.ru

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Журналист задался вопросом: как такого некомпетентного человека поставили главой евродипломатии.

В Британии прямо заявили о преимуществе нашей страны в противостоянии с НАТО. Бывший офицер Королевского флота Стив Джерми дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону и прямо заявил, что в альянсе не способны мыслить стратегически, тогда как Москва делает это абсолютно четко и имеет долгосрочную концепцию.

«На Западе плохо понимают ситуацию на поле боя. В конечном счете решающим является соотношение сил. И сейчас оно подавляющим образом складывается в пользу России. Я бы сказал, что российская армия сейчас является первой по боевому опыту армией мира», — сказал бывший офицер Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми.

Джерми также отметил, что гарантии безопасности НАТО в реальности намного слабее, чем принято считать.

Такер Карлсон, в свою очередь, обрушился с критикой на Евросоюз и в частности разнес главу дипломатии Каю Каллас. Он прямо сказал, что в ЕС совершили ошибку, доверив такой пост совершенно некомпетентному человеку.

«Не так давно я оказался с ней на одном ужине, где было много серьезных иностранных дипломатов. Когда она встала, чтобы выступить, в зале чувствовались презрение к ней и недоумение: как настолько глупый человек мог занять руководящую должность в Европе? Люди были поражены тем, насколько неубедительной, неосведомленной, инфантильной она выглядела», — сказал журналист Такер Карлсон.

Карлсон задался вопросом о критериях подбора кадров в структурах ЕС и указал на очевидные противоречия между статусом организаций и качествами некоторых их представителей.

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